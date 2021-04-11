Петербуржец в подъезде ударил собутыльника ножом в ходе конфликта

Санкт-Петербург, 11 апреля. Стражи порядка задержали 61-летнего безработного гражданина. Он может быть причастен к нанесению тяжкого вреда здоровью жителю Северной столицы.

Оперативники получили сообщение о том, что в подъезде дома на Будапештской улице произошла поножовщина. Прибыв по адресу, силовики выяснили, что задержанный распивал спиртное с 50-летним соседом.

Между мужчинами произошла ссора, старший схватил кухонный нож и ударил им оппонента в живот, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Медики позднее направили полицейским телефонограмму о поступившем пациенте, чье состояние оценивалось как тяжелое. Нетрезвый агрессивный сосед доставлен в отделение.

В Выборге фигурантом дела о нападении с ножом стал инвалид. Злоумышленник ударил жертву во время посиделок, сообщал ФАН.