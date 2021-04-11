Подросток из Петербурга напал на девочку и похитил оружие ее отца

Санкт-Петербург, 11 апреля. Юный горожанин ворвался в квартиру знакомой и забрал арсенал ее отца. Полиция ищет злоумышленника.

Инцидент произошел на проспекте Кузнецова. Злоумышленник пришел в квартиру своей знакомой 13-летней девочки. Он применил к ней физическую силу, чтобы похитить оружие, принадлежащее ее отцу.

Мальчик забрал три пневматических пистолета и муляж гранаты РПГ. После этого он потребовал у девочки дать ему сумку для переноса похищенного и скрылся с места преступления. Владелец оружия обратился в полицию, когда узнал о случившемся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка ищут 15-летнего подростка.

СК завершил расследование трагического инцидента, в результате которого двое старшеклассников забили насмерть взрослого мужчину, сообщал ранее портал Deita. Фигурантами дела стали два юноши 15 и 16 лет. Им грозит тюрьма.