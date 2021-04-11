Заболевших «ковидом» индийских туристов задержали перед вылетом в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 апреля. Туристическую группу из 29 человек задержали в гостинице «Прибалтийская» перед вылетом в Индию после сигнала об обнаружении у нескольких из них положительных тестов на коронавирус.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства проводят соблюдение в гостинице предусмотренных санитарных правил, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.

Всего в Северной столице выявили 401 688 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю Санкт-Петербург занимает второе место среди регионов России после Москвы. За время пандемии выздоровели 357 509 человек.

За минувшие сутки в городе зафиксировали 699 новых случаев, в целом в РФ выявлено 8702 новых случаев коронавируса. Динамика по распространению коронавируса показала снижение количества людей с выявленным заболеванием. сообщал ФАН.