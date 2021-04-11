Полиция задержала 10 мигрантов после вооруженной драки в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 апреля. Драка со стрельбой произошла у торгового комплекса на улице Ефимова в Северной столице. В результате происшествия пострадали двое мужчин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия, сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Тревожное сообщение о происшествии у торгового комплекса поступило в полицию в пятницу поздно вечером. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько гильз и резиновых пуль.

В ходе операции были доставлены в отдел десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики в возрасте от 16 до 32 лет.

Московский суд приговорил бывшего полицейского к 19 годам за стрельбу по коллегам в метро, сообщает РИАМО.