Подросток устроил «живой тир» в раздевалке петербургской школы

Санкт-Петербург, 11 апреля. Полицейские в Северной столице разбираются в обстоятельствах стрельбы, по итогу которой 15-летний школьник может стать фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошел в учебном заведении, расположенном на улице Орджоникидзе. О ситуации правоохранителям рассказала учительница. По ее словам, подросток пронес в школу пистолет. В раздевалке он сделал несколько выстрелов в сторону других детей. Оружие у юнца отобрал преподаватель, стрелок поспешил скрыться.

Позднее вместе с матерью ему пришлось явиться в отделение полиции и дать объяснение касательно стрельбы. В правоохранительных органах не исключили возбуждение уголовного дела.

В Магаданской области приговорен к полутора годам заключения местный житель. Фигурант позвонил в экстренную службу и утверждал, что вскоре произойдет теракт. По его словам, в парке по сотрудникам органов власти собирались открыть стрельбу, сообщало Deita.