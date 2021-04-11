Потепление до +11 градусов ожидается в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 апреля. Жителей Санкт-Петербурга ожидает теплое воскресенье, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Северной столице окажется под влиянием антициклона, который повысит атмосферное давление и разгонит облака над городом. Вероятность осадков в течение дня снизится до минимума. Столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов. Скорость западного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду, сообщил Леус.

Аномальное потепление в ближайшие пять дней ожидается в европейской части России, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Мощные антициклоны станут причиной повышения температуры воздуха примерно на восемь градусов выше нормы. Приток тепла с юго-запада принесет с собой настоящую весну.