Грозовые штормы принесли в Петербург редкие облака с тропических широт

Санкт-Петербург, 11 апреля. Вымеобразные облака или мамматусы, которые бывают лишь в тропических широтах, заметили в небе над Петербургом. Фото были опубликованы в Сети.

Такие облака, как правило, появляются в небе в промежутке от нескольких минут до нескольких часов. Вероятнее всего, мамматусы пришли в Петербург перед грозовым фронтом, поскольку накануне в городе был снег с дождем. Также жители города отмечали, что в Красногвардейском районе наблюдалась даже гроза.

Жителей Северной столицы также предупредили о циклоне «Винсент», который принес в город дождливую и облачную погоду. Порывы ветра прогнозируются до десяти метров в секунду.