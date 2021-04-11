Исхудавший тюлененок был спасен после суток поиска в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 апреля. Детеныша серого тюленя, которого искали последние сутки, спасли сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» и специалисты отряда «Кошкиспас». Он передан на реабилитацию.

Ранее зооспасатели сообщали, что тюлененка замечали у Новой Голландии и у Никольского морского собора. Жителей города просили сообщать в фонд о местонахождении животного, если увидят его.

Под конец дня в соцсетях организация сообщила, что тюленя удалось поймать. Детеныш стал пациентом Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. Сотрудники поблагодарили неравнодушных петербуржцев за помощь.

Недавно спасатели обнаружили на берегу Финского залива истощенного тюлененка с судорогами. Ветврачам удалось стабилизировать состояние ластоногого. Они надеются, что животное сможет выжить.