Сильный снегопад прошел в Петербурге накануне потепления

Санкт-Петербург, 10 апреля. Черная туча, пришедшая с севера, накрыла Петербург и спровоцировала в городе сильный снегопад. Однако вслед за ним в Северную столицу придет долгожданное потепление.

Уже завтра температура воздуха в Северной столице прогреется до +10 градусов. В начале следующей недели столбик термометра поднимется до аномально высоких значений в +17 градусов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам потепление в Петербурге будет кратковременным. Оно вызвано накрывшим город циклоном, который продлится всего два дня. Уже к среде в город на Неве вернется холод и столбик термометра вновь опустится ниже 10 градусов тепла, рассказал Колесов в эфире канала «Санкт-Петербург».

Не только жители Северной столицы дождались наступления весны. Стабильно солнечная и теплая погода в эти выходные также ожидает и москвичей. По данным синоптика Евгения Тишковца, в городе установится сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +14 градусов.