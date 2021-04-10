Спасатели ловят заблудившегося в каналах Петербурга детеныша нерпы

Санкт-Петербург, 10 апреля. Сотрудники центра «Фонд друзей балтийской нерпы» сутки пытаются поймать животное, заплутавшее в реках и каналах города. Каждый раз нерпу замечают в разных местах.

Маленький исхудавший детеныш обессилел от многочисленных «побегов», но в руки человеку не дается. Представители фонда устроили целую спасательную операцию, чтобы помочь любителю рыбы. Впервые его заметили на набережной Крюкова канала. Вчера «беглец» заночевал у Новой Голландии, но уплыл, испугавшись шума спасательной лодки.

Животное вынуждено греться и восстанавливать силы на льдинах среди куч мусора. Свое потенциальное спасение нерпа расценивает как угрозу и мгновенно уплывает.

Забайкальские ветеринары спасли раненую после падения с седьмого этажа кошку по кличке Ромашка, сообщал ФАН.