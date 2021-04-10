Более 38 тысяч комплектов вакцины от коронавируса поступило в Петербург

Санкт-Петербург, 10 апреля. Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Северную столицу. Подробности рассказали в пресс-службе администрации города.

Для петербургских медиков прислали 38,1 тыс. комплектов отечественного препарата. Сейчас неизрасходованный запас вакцины на фармбазе и в поликлиниках составляет более 180 тыс. комплектов. Всего в Петербург поступило 632 612 комплектов препарата.

По информации на 9 апреля, в Северной столице привили 450 728 человек. Из них 315 тыс. 41 горожанин полностью прошел цикл вакцинации от коронавируса. Петербуржцы могут привиться в одном из 134 центров и медицинских организаций. К тому же в городе работает 21 выездная бригада.

За минувшие сутки тест на коронавирус сдали более 21 тыс. человек. Такие данные предоставили сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Горожанам, вынужденным из-за пандемии находиться дома, помогают волонтеры.