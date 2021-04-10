Петербуржец разменял поддельную пятитысячную купюру в одном из отделений почты

Санкт-Петербург, 10 апреля. Доверчивая пенсионерка 1937 года рождения оказалась обманута во время посещения отделения почты на проспекте Науки.

Пока старушка ожидала своей очереди, к ней подошел неизвестный мужчина и попросил разменять купюру номиналом 5 тысяч рублей. Лишь после ухода мошенника женщина заметила, что осталась с билетом банка приколов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла записи с камер наблюдения и составила портрет предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Экономическая полиция нашла место производства поддельных денег в Санкт-Петербурге, сообщал ФАН.