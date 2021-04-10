Трое злоумышленников с молотком избили сотрудников супермаркета в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Полицейские в Северной столице возбудили уголовное дело по факту грабежа. Сейчас ведется розыск трех нападавших и водителя иномарки, который увез их с места происшествия.

По данным источника ФАН, трое мужчин зашли в супермаркет, взяли продукты и попытались выйти, не оплатив покупки. За ними побежал администратор магазина, чтобы задержать злоумышленников. Ему на помощь пришел один из продавцов.

Агрессивное трио затеяло потасовку. Один из подозреваемых ударил администратора молотком по голове. Помогать своим подчиненным бросился директор супермаркета. В ответ ему брызнули в лицо из газового баллончика.

Пострадавшие запомнили, что после драки к магазину подъехал черный автомобиль Hyundai, на котором злоумышленники скрылись, оставив часть продуктов. Список и стоимость украденного будет подсчитана после инвентаризации.

В Калининграде агрессивный внук напал на сиделку своей бабушки. Перед преступлением он вызвал ее в подъезд для разговора, а затем сломал челюсть, сообщал ФАН.