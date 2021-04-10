Злоумышленник в Петербурге украл у южнокорейского консула дорогую приставку

Санкт-Петербург, 10 апреля. Стражи порядка устанавливают личность злоумышленника, который обокрал в Северной столицы квартиру генконсула Южной Кореи. В полицию обратилась помощница дипломата.

По ее словам, в квартиру потерпевшего на втором этаже преступник мог пробраться в период с 29 марта по 9 апреля. По данным источника ФАН, добычей вора стала приставка Nintendo Switch. Стоимость похищенного составляет 31 тыс. рублей.

Позднее заявление в полицию написала супруга дипломатического работника. Квартира не была оснащена охранной сигнализацией. Кроме того, поблизости не было камер наблюдения.

Жительница Петербурга стала жертвой квартирного вора. Из ее дома на Литовской улице украдены деньги и ценности на сумму в 1 миллион рублей, сообщал ФАН.