Петербургские спасатели ликвидировали пожар в однокомнатной квартире на Ириновском проспекте

Санкт-Петербург, 10 апреля. Огонь повредил интерьеры однокомнатной квартиры в Красногвардейском районе. Сведений о пострадавших пока нет.

Возгорание, произошедшее в жилом доме на Ириновском проспекте, было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС, сообщает источник ФАН.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 15:47. Пожар площадью четыре квадратных метра разгорелся в однокомнатной квартире. Огонь повредил постельные принадлежности и часть интерьеров.

Сведения о пострадавших уточняются. Также устанавливаются причины возгорания. В борьбе с огнем участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в Московском районе Петербурга, который также потушили спасатели.