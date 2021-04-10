Решивший искупаться в центре города петербуржец был пьян

Санкт-Петербург, 10 апреля. Житель Северной столицы в состоянии сильного алкогольного опьянения решил после полуночи окунуться в воды реки Карповка.

Мужчина нырнул со спуска в ледяную воду и понял, что недооценил свои силы — вода оказалась очень холодной. «Пловец» не смог самостоятельно выбраться на берег, на помощь подоспели случайные прохожие. Молодые люди связали из одежды веревку, но при попытке поднять мужчину она порвалась. Спустившись ближе к воде, горожане смогли завершить операцию по спасению.

На место случившегося вызвали сотрудников скорой помощи, МЧС и полиции. Искупавшийся в Карповке петербуржец до их приезда успел скрыться с места событий в чужой куртке, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Под Калининградом местный житель искупался в ледяной воде Балтийского моря, писал ФАН.