Спасатели потушили пожар в однокомнатной квартире в Курортном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 10 апреля. Служба МЧС получила сообщение о возгорании на улице Восстания. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Прибывшие на место инцидента пожарные нашли источник возгорания: он располагался в однокомнатной квартире. На кухне горела обстановка на площади пять квадратных метров. Сигнал о ликвидации горения поступил в 16:23 по местному времени.

Информации о пострадавших не поступало, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Ликвидацией пожара занимались 15 человек.

Спасатели Санкт-Петербурга потушили загоревшийся автомобиль. Инцидент произошел по улице Софийской в южной части города. В машине полностью выгорел моторный отсек, сообщало Федеральное агентство новостей.