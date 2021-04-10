Установлена личность петербуржца, который «для убедительности» достал штык-нож в прокуратуре

Санкт-Петербург, 10 апреля. Горожанин решил, что его документы рассмотрят быстрее, если он продемонстрирует холодное оружие перед сотрудниками прокуратуры. Подозреваемого задержали росгвардейцы.

Житель Северной столицы пришел в прокуратуру, чтобы подать несколько заявлений. Ускорить процесс приема он решил весьма своеобразным способом: мужчина достал штык-нож и демонстративно положил на стол.

Работники учреждения нажали на тревожную кнопку. На место происшествия вскоре прибыли росгвардейцы. Они задержали злоумышленника — им оказался Анатолий Т. 1982 года рождения. После этого мужчину отправили в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который решил прокатиться в такси с учебной гранатой, сообщил ФАН.