Размахивавшего штык-ножом петербуржца задержали в здании прокуратуры

Санкт-Петербург, 10 апреля. Горожанин в прокуратуре размахивал штык-ножом и угодил в полицию. Стражи порядка выясняют причины случившегося.

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Северной столицы, который достал штык-нож в административном здании на Московском проспекте.

Злоумышленник внезапно стал себя вести агрессивно, когда находился в холле здания около КПП. Известно, что петербуржец хотел попасть на прием в ведомство и подать заявление. Правоохранители задержали мужчину и отвезли в участок для выяснения всех обстоятельств случившегося. Холодное оружие изъято.

Вооруженный ножом мужчина напал на правоохранителей в Тверской области, сообщал ранее ФАН. В результате ЧП один из стражей порядка получил ранение.