Выкатившийся за пределы ВПП Як-40 останется в Пулково для полного техосмотра

Санкт-Петербург, 10 апреля. Специалисты планируют детально осмотреть не только шасси, но и все воздушное судно целиком, чтобы исключить любые технические неисправности.

Несмотря на заявления о том, что в ходе инцидента самолет не получил никаких повреждений, борт оставили в аэропорту для проведения полного осмотра, сообщил источник ФАН в Пулково.

Подчеркивается, что приоритетной версией выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы до сих пор остается сильный ветер, из-за которого экипаж не смог удержать борт.

Накануне пассажирский самолет Як-40 при посадке выкатился за пределы ВПП в петербургском аэропорту Пулково, сообщал ФАН.