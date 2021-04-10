Выкатившийся за пределы ВПП в Пулково Як-40 перевозил VIP-пассажиров

Санкт-Петербург, 10 апреля. Самолет Як-40 авиакомпании «Вологодские авиалинии», совершивший неудачную посадку в Пулково в пятницу, совершал пассажирские VIP-перевозки, об этом сообщил источник ФАН.

По данным источника, Як-40 используется для чартерных авиаперевозок. Борт эксплуатирует АО «Вологодское авиационное предприятие» и предлагает самолет для пассажирских VIP-перевозок.

«Авиационное предприятие предлагает для выполнения чартерных рейсов самолет Як-40 RA-87966 в комплектации VIP — салон на 13 пассажирских мест. Заправка шесть тонн, дальность полета до 2 тыс. км. Кухонное оборудование: микроволновая печь, электрокипятильник. Дата выпуска самолета — 11 июля 1978 года. Дата последнего ремонта самолета — 23 июля 2002 года. Наработка с начала эксплуатации — 7680 часов. Наработка после последнего ремонта — 2846 часов», — говорится на официальном сайте АО «Вологодское авиационное предприятие».

Накануне, 9 апреля, выполнявший перелет из Вологды в Петербург Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным источника ФАН, причиной стал сильный боковой ветер в районе аэропорта: борт отнесло вправо на 10 метров.

В момент инцидент на борту не было пассажиров, шесть членов экипажа не получили повреждений и покинули самолет. Транспортная прокуратура уже начала проверку в сфере безопасности полетов в связи с происшествием в Пулково.