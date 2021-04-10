Сотрудники МЧС потушили горевшую квартиру в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 10 апреля. Огнеборцы были вызваны по тревоге к дому №18 на проспекте Юрия Гагарина. По данным источника ФАН, по указанному адресу произошло возгорание в двухкомнатной квартире.

Спасателям хватило полчаса, чтобы справиться с огнем. Площадь возгорания составила три кв. м. Огонь уничтожил внутреннюю обстановку в одной из комнат. Данные о возможных пострадавших не поступали. В операции по ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава.

На улице Матроса Железняка произошло возгорание в трехкомнатной квартире. Площадь пожара составила десять кв. м., сообщал ФАН.