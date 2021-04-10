Петербуржцев предупредили о перекрытии одной из полос КАД на выходных

Санкт-Петербург, 10 апреля. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напомнил петербуржцам о действующих на КАД ограничениях. С 10 по 12 апреля для водителей перекроют четвертую полосу.

Движение ограничат на пересечении с Софийской улицей и транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе. По первой, второй и третьей полосам введено ограничение скорости до 50 км/ч, уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это связано с уборкой смета в разделительной полосе дороги.

Водителей Северной столицы просят планировать свой маршрут с учетом ограничений. Работы по уборке смета в разделительной полосе дороги будут выполняться в две смены. Это позволит быстрее открыть участки КАД для проезда, пояснили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Петербурге ранее стартовало строительство транспортной развязки с Витебским проспектом. Рабочие приступили к возведению первого объекта Широтной магистрали. Благодаря развязке жители Московского и Фрунзенского районов смогут быстрее доезжать до ЗСД.