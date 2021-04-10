Петербуржец получил ножевые ранения после конфликта с таксистом на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 10 апреля. Водитель такси изрезал ножом своего пассажира. Конфликт начался из-за открытой бутылки с алкоголем.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента на Невском проспекте, сообщают местные СМИ. В результате происшествия пострадал молодой человек, которого доставили в больницу с несколькими колото-резаными ранами.

По данным следствия, таксист сделал замечание пассажиру по поводу открытой бутылки с алкоголем, которую тот пронес в салон. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая со временем перенеслась на улицу.

В один момент водитель выхватил нож и нанес пострадавшему несколько ударов. Фигурант скрылся с места происшествия, а молодой человек был госпитализирован. Позже он написал заявление в полицию.

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