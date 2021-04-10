Школьница из Петербурга скончалась от полученных травм в больнице после ДТП на Варшавской

Санкт-Петербург, 10 апреля. Иномарка Hyundai Elantra сбила девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Полиция проводит проверку по факту смерти 15-летней девочки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Она была доставлена в больницу после жуткого ДТП на Варшавской улице.

По данным следствия, школьница пересекала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса иномарки. Водитель пытался затормозить, но не успел и сбил несовершеннолетнюю.

Девочка получила тяжелые травмы, от которых скончалась в медицинском учреждении.

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