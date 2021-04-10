Реконструкция трамвайного парка №3 в Петербурге обойдется в 155 миллионов рублей

Санкт-Петербург, 10 апреля. Конкурс на создание проекта реконструкции депо трамвайного парка №3 объяснило СПБ ГУП «Горэлектротранс». Акционный документы представлены на портале «Госзакупки».

Трамвайный парк располагается на Большой Посадской улице. «Горэлектротранс» Санкт-Петербурга готов заплатить 155 млн руб. за разработку проекта проведения работ. Установленный срок их реализации — 14 месяцев. Согласно техническому заданию, реконструкцию депо необходимо распланировать в несколько этапов, ведь оно не перестанет работать. Компаниям-претендентам предстоит пройти инженерно-геодезическую, геологическую, экологическую и историко-культурную экспертизу.

Разрешение на проведение ремонта выдаст комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Это необходимо на фоне того, что на участке стоят здания, которые входят в список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

Навигация по рекам и каналам Северной столицы откроется с 15 апреля. Решение относится к маломерным судам, сообщили официальные представители городского комитета по транспорту.