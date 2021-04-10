Два автомобиля пострадали в результате пожара в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Пожарные ликвидировали возгорание на проспекте Динамо в Петроградском районе Петербурга.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 10 апреля в 04:46. Возгорание было ликвидировано в 05:12. Сведения о пострадавших не поступали.

В результате возгорания в пострадали два автомобиля. В иномарке Ford огнем уничтожены сгораемые части, у припаркованного рядом BMW оплавился бампер.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что автомобиль «ВАЗ» загорелся в Курортном районе Петербурга. Огонь практически полностью уничтожил отечественный автомобиль.