Представителей азербайджанской диаспоры задержали за стрельбу в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге представителей азербайджанской диаспоры в связи со стрельбой на свадьбе.

Правоохранители прибыли к ресторану «Золотой Двор» в Красносельском районе Петербурга на сообщение о стрельбе. В заведении на Белевском проспекте накануне вечером отмечали свадьбу представители азербайджанской диаспоры. Всех участников торжества мужского пола сотрудники полиции забрали в отдел. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сообщалось, что на сообщение о стрельбе прибыли около 10 автомобилей полиции. В том числе на месте находился КамАЗ. Также у ресторана присутствовали врачи скорой.