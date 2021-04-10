Смольный построит зону отдыха возле Российской национальной библиотеки в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Пространство возле Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге реконструируют в текущем году. Об этом сообщает комитет по благоустройству города.

Так, на площади отремонтируют фонтан, обновят покрытие и создадут зону отдыха. Она будет оформлена в стиле читальных залов по разным темам: классическая, современная, научная и детская литература. Проект разрабатывается районной администрацией совместно со специалистами Смольного.

Территория будет адаптирована для маломобильных групп населения. Также планируется увеличить число зеленых насаждений в прилегающем сквере.

Накануне стало известно, что в Петербурге обустроят еще 71 платную парковку до конца 2021 года. Проектирование будет проходить до лета.