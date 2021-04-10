Спасенного детеныша нерпы начали лечить антибиотиками в поселке Лебяжье

Санкт-Петербург, 10 апреля. Истощенный и замерзший детеныш нерпы, найденный в поселке Лебяжье, идет на поправку и начал принимать курс антибиотиков.

Ластоногое поставили на ноги специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы». После обследования детеныш был помещен в карантинный бокс, где его состояние некоторое время ухудшалось. Температура повышалась до 40 градусов.

«Слава богу и спасибо работникам центра за выхаживание малышей, кушай хорошо, лапочка, и обязательно выздоровеешь», — радуются подписчики фонда в социальных сетях.

Чтобы спасти нерпенка, специалисты приняли решение начать лечение антибиотиками. Стратегия возымела действие, детеныш быстро пошел на поправку. Его улучшившееся самочувствие пользователи соцсетей наблюдали на опубликованном в паблике фонда видео. Когда пациента нашли неравнодушные жители поселка, истощенного нерпенка били судороги, ластоногое было на пороге смерти.