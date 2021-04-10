Свадьба в Невском районе Петербурга закончилась стрельбой

Санкт-Петербург, 10 апреля. Стрельба на свадьбе на юго-востоке Санкт-Петербурга закончилась приездом полиции и скорой помощи.

Вечером 9 апреля появилась информация о том, что в ходе празднования свадьбы в одном из ресторанов Невского района случилась стрельба. Видеозапись с места инцидента публикует группа «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Согласно записи, к месту мероприятия прибыли около десяти автомобилей полиции. В том числе на месте находится КамАЗ. Также в видео присутствуют врачи скорой. Информация об инциденте уточняется.

Накануне стало известно, что спортсмену прострелили ноги возле ресторана в Петербурге. Его оппонент во время ссоры воспользовался оружием.