Тела косметолога и ее мужа с признаками передозировки нашли в квартире на Будапештской

Санкт-Петербург, 9 апреля. Трупы женщины-косметолога и ее супруга обнаружили в одной из квартир на улице Будапештской, 8, в Петербурге. Предположительно, оба скончались от передозировки метадоном, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах региона.

Погибший мужчина, Владимир С., работает риэлтером, занимается жильем на Крестовском острове.

По словам источника, Анна С. ранее попала в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе якобы с отравлением. Она утверждала, что супруг пытался ей подсыпать наркотики. Однако в организме следов запрещенных веществ обнаружено не было.

Семейная пара воспитывала семилетнего сына.