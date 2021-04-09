Появились фото с места выката самолета за пределы ВВП в Пулково

Санкт-Петербург, 9 апреля. Опубликованы фотографии с места неудачной посадки пассажирского самолета Як-40 авиакомпании «Вологодские авиалинии», выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы Пулково.

Самолет, прилетевший в Северную столицу из Вологды, приземлился около 21:15 в пятницу. Посадка оказалась неудачной — борт вынесло за пределы ВВП. По данным источника ФАН, причиной стал сильный боковой ветер в районе аэропорта: борт отнесло вправо на 10 метров.

На одной из фотографий видны следы выката воздушной машины.

В момент инцидента на борту пассажиров не было. Всего в самолете находились шесть членов экипажа, они благополучно покинули самолет, который также не получил серьезных повреждений.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура уже начала проверку в сфере безопасности полетов в связи с происшествием в Пулково.

Авиаинцидент на работу воздушной гавани не повлиял, аэропорт работает в штатном режиме.

Як-40 — это ближнемагистральный самолет, разработанный в Советском Союзе в 1960-е годы и предназначенный для перевозки пассажиров и грузов. Всего он перевозит от 20 до 47 пассажиров. Предельная скорость самолета — 546 километров в час на высоте 6000 метров.