ФАН узнал предварительную причину выката за пределы ВВП самолета Як-40 в Пулково 

Санкт-Петербург, 9 апреля. Экипаж Як-40 не справился с управлением и допустил выкат самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Пулково из-за сильного ветра в районе аэропорта, сообщил ФАН источник в организации воздушного движения.

Причиной авиаинцидента стал сильный боковой ветер. Как уточнил источник, Як-40 — небольшой самолет, его сдвинуло «вправо на 10 метров».

Как сообщалось ранее, Як-40 прилетел в петербургскую гавань из Вологды. В момент инцидента на борту не было пассажиров. Шесть членов экипажа не пострадали, сам самолет также не получил каких-либо серьезных повреждений. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки.