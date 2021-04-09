Прокуроры проведут проверку инцидента с выкатившимся за пределы ВВП Як-40 в Пулково

Санкт-Петербург, 9 апреля. Северо-Западная Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в Пулково за пределы ВВП выкатился Як-40, сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

В пятницу стало известно, что Як-40 приземлился в петербургской воздушной гавани в 21:19. Однако посадка прошла неудачно — самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургской воздушной гавани. Источник ФАН в экстренных службах города подтвердил, что на борту пассажиров не было.

По предварительным данным, никто из экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений.

В региональной транспортной прокуратуре уточнили, что самолет принадлежит авиакомпании «Вологодские авиалинии» и выполнял рейс Вологда — Петербург. Всего на борту находились шесть членов экипажа. Сразу после инцидента они благополучно покинули самолет.

«При наличии оснований к виновным транспортная прокуратура примет меры и даст оценку действиям ответственных лиц», — сообщили в ведомстве.

Ситуацию взял под свой контроль транспортный прокурор по Северо-Западу Владимир Владимиров.