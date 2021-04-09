Пассажирский Як-40 выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково

Санкт-Петербург, 9 апреля. Самолет Як-40 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Пулково в Петербурге.

«Самолет без пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел около 21.00. Видимых повреждений и пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме

Источник в авиакругах сообщил агентству, что воздушное судно эксплуатирует «Вологодское авиапреприятие». В момент инцидента на борту находились два члена экипажа.

В конце прошлого года, ЯК-40, вылетевший из Петропавловска-Камчатского в село Тиличик, экстренно приземлился в аэропорту вылета из-за треснувшего лобового стекла. На борту самолета находились больше 20 пассажиров, не считая членов экипажа.