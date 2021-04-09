Мемориальная доска на доме с блокадной булочной появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Мемориальная доска на здании, где в период блокадного Ленинграда была булочная, появится в Петербурге, заявили в пресс-службе организации «Справедливая Россия».

Памятная надпись появится на стене дома 29 по Каменноостровскому проспекту, где в 1941 — 1942 годах работала одна из булочных, говорится в сообщении. В ней жителям блокадного Ленинграда продавали хлеб по карточкам.

Администрация Петроградского района уже приступила к оформлению документов, чтобы направить их в Комитет по культуре Северной столицы, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский. Лидер петербургской организации Марина Шишкина отметила это событие как важный шаг в сохранении памяти не только о событиях блокады, но и о важных для ленинградцев адресах.

Новые льготы введены властями Петербурга для блокадников. Как сообщалось ранее, теперь жители Ленинградской области, в годы Великой Отечественной войны побывавшие в блокадном кольце, будут получать помощь от государства, как все, кто имеет статус блокадника.