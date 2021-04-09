Руководитель бюро расследований ОНФ Алексеев назвал главное оружие против коррупции

Санкт-Петербург, 9 апреля. Глава бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев принял участие в обсуждении темы коррупции в медиацентре «Патриот». Он заявил, что именно IT победит взяточничество.

Медиагруппа «Патриот» совместно с Федеральным агентством новостей (ФАН) обсудили борьбу с коррупцией на онлайн пресс-конференции. Среди выступающих были общественные и политические деятели. Спикер от ОНФ Валерий Алексеев назвал внедрение цифровизации главным методом для предотвращения таких преступлений в сфере государственных закупок, цитирует слова эксперта «Экономика сегодня».

Алексеев подчеркнул, что в первую очередь нужно решить все вопросы с приемкой товаров. Для этого требуется ввести фото- и видеофиксацию на портале госзакупок. Для повсеместного внедрения цифровизации, по его словам, нужна целая линейка IT-продуктов.

В прямом эфире Медиагруппы «Патриот» и ФАН также подняли ряд других вопросов: Действительно ли Россия погрязла в коррупции на всех уровнях? Как отбить охоту к наживе на взятках у чиновников? Кого больше: желающих взять мзду или дающих ее?