Названа стоимость самой дорогой «однушки» в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Самая дорогостоящая однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге стоит 21,9 миллионов рублей. Она располагается в Центральном районе Северной столицы.

Всего на вторичном рынке в апреле продается 6,5 тысяч «однушек». Площадь такого жилья составляет от 30 до 45 квадратных метров. Конкретно эта квартира состоит из 33 «квадратов», сообщает «Петербургский дневник».

Самый большой ассортимент «однушек» представлен в Приморском районе города – 1291 вариант. Наиболее доступное предложение здесь оценивается в 4,3 миллиона рублей, а самое дорогое – почти в 15 млн рублей.

Наименее широкий выбор (33 квартиры) отмечен в Кронштадтском районе. Минимальная стоимость локации здесь составляет 3,3 миллиона рублей, а максимальная – 8,2 миллиона рублей.

Наиболее доступные однокомнатные квартиры города продаются в настоящий момент в Колпинском и Красносельском районах. Здесь стоимость на такие объекты стартует от 2,8 миллиона рублей.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило отменить выдачу жилищных сертификатов для льготных категорий семей на вторичное жилье. При этом в ведомстве планируют разрешить по этим сертификатам строительство частных домов.