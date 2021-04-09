Искусственный интеллект поможет подобрать терапию для петербургских пациентов

Санкт-Петербург, 9 апреля. Власти Санкт-Петербурга планируют внедрить новые информационные технологии в городскую систему здравоохранения. К ним относятся и технологии искусственного интеллекта.

Система здравоохранения Северной столицы будет модернизирована путем внедрения новых информационных технологий. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга, куратор медицины Олег Эргашев.

По его словам, медицинскую помощь петербуржцам будет оказывать искусственный интеллект, таргетная терапия будет подбираться на основании результатов геномного исследования пациента. Вице-губернатор отметил, что в приоритете работы стоит освобождение медицинских специалистов от рутинной и объемной бумажной работы. Это позволит им уделять больше времени на осмотр и диагностику заболеваний.

Также планируется облегчить жизнь и самим пациентам. Так, власти Петербурга хотят реализовать рассылку справок и лекарственных рецептов на электронную почту граждан. Все планы должны быть осуществлены до 2030 года.

Ранее в Смольном рассказали, сколько оборудованных под пациентов с COVID-19 мест свободно в городских стационарах. Этот показатель составил 17%. Отмечается, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе идет на спад.