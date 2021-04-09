«Плачут все»: представители театра Фурманова о смерти именитого режиссера

Санкт-Петербург, 9 апреля. Смерть режиссера Рудольфа Фурманова стала невосполнимой утратой для театра «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова, заявили в пресс-службе культурного учреждения.

Представители театра, который основал Фурманов, прокомментировали трагическую новость. По их словам, худрук даже в последнее время поддерживал связь со своим детищем, несмотря на тяжелые последствия перенесенного им COVID-19.

Болезнь и тяготы, связанные с ней, в итоге привели к тому, что у Фурманова оторвался тромб. Случившееся вызвало моментальную реакцию у близких и родственников деятеля культуры.

«Мы осознаем сейчас всю трагичность момента для театра. Нам сейчас трудно подобрать слова, потому что плачут все», — заявили в пресс-службе.

Пока театр Фурманова живет — живет и память о нем. Он создал свою систему жизни театрального организма, чем навсегда оставил память о себе — как о великом труженике, заключили представители культурного учреждения.