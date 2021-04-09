Названы дата и место прощания с Рудольфом Фурмановым

Санкт-Петербург, 9 апреля. Похороны погибшего театрального режиссера Рудольфа Фурманова пройдут на Большеохтинском кладбище 12 апреля в 15:00.

Прощание с народным артистом состоится в театре в 11:00, в 14:00 в Николо-Богоявленском Морском соборе, где в Блокаду крестили Фурманова (его имя при крещении — Владимир). Там же пройдет отпевание. Похороны состоятся на Большеохтинском кладбище, где похоронены его близкие.

Основатель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Он ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщало Федеральное агентство новостей. Около пяти месяцев артист не мог прийти в себя после заболевания. Его легкие были сильно поражены.