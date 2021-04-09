Мигрант на KIA попался на даче взятки инспектору ДПС в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Сотрудники полиции задержали мигранта, подозреваемого в попытке дать взятку в размере 1350 рублей при оформлении протокола об управлении авто без водительского удостоверения.

Инспекторы ГИБДД остановили 26-летнего мужчину, находившегося за рулем KIA Rio, на Митрофаньевском шоссе в Петербурге. При осмотре выяснилось, что у него не было прав на управление автомобилем, сообщил источник ФАН. За взяточничество в его отношении возбудили уголовное дело. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Экс-полицейского осудили за получение взятки в Томской области, сообщал сайт 360tv.ru. Суд установил, что правоохранитель за вознаграждение закрывал глаза на деятельность организаторов занятия проституцией.