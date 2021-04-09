Депутат Выборный назвал санкции хорошим примером международной коррупции

Санкт-Петербург, 9 апреля. Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал наличие коррупции в западных странах. Народный избранник убежден, что санкции служат прекрасным тому примером.

Пресс-конференция по актуальным вопросам повседневности прошла в медиацентре «Патриот». На этот раз участники онлайн-встречи обсудили коррупцию в западных странах. Одним из спикеров мероприятия стал депутат Государственной думы РФ Анатолий Выборный.

«Взять самый яркий пример — санкционную политику. Это — хороший пример международной коррупции, когда из Вашингтона приходит сигнал, и все подключаются к этим санкциям, природа которых непонятна», — заявил народный избранник.

Считать, что в странах Запада нет коррупции, как это часто утверждается, — «просто смешно», убежден парламентарий. По словам Выборного, аналогичные процессы с успехом идут в зарубежных органах власти, и уровень взяток там на порядок выше, просто об этом не принято говорить. В отличие от России, например, где недостатки системы, по крайней мере, не замалчиваются.

«Мы признали конкретно, открыто, что коррупция — это угроза национальной безопасности, но тогда другого выбора не было — у нас на ключевых должностях во власти сидели люди, которые спонсировались из-за рубежа. Мы с этим боролись шаг за шагом. Ни одно государство за столь короткое время не привлекало к ответственности такое количество высокопоставленных лиц», — сообщил Анатолий Выборный.

Депутат отметил, что европейские парламентарии не владеют такой терминологией, как утрата доверия. При этом несмотря на то, что коррупция совершенно точно существует и на Западе, именно Россию внесли в список самых коррупционных стран. Выборный считает это нечестным и выступает за создание справедливого с этой точки зрения реестра стран.