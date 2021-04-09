В медиацентре «Патриот» обсудили топ коррупциоемких профессий

Санкт-Петербург, 9 апреля. Участники встречи в медиацентре «Патриот» обсудили самые коррупциоемкие сферы и профессии. Одним из спикеров пресс-конференции стал депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный.

Какое-то время назад у всех на слуху были коррупционные скандалы в рядах полиции и конкретно ГИБДД. Уже длительное время о взятках в этих подразделениях правоохранительных органов ничего не слышно. Депутат Государственной думы Анатолий Выборный оценил текущую ситуацию и прокомментировал наиболее расположенные ко взяточничеству сферы общественной жизни.

«Больше всего нарушений — на муниципальном уровне. Элементы, связанные с госзакупками, — там цифры зашкаливают», — считает народный избранник.

По словам депутата, после того, как пошла активная сменяемость кадровой политики по всей вертикали и горизонтали, площадка для совершения преступлений стала меньше, зато предмет взятки стал крупнее. Это объясняется резко возросшим риском данного предприятия в современных условиях. Выборный подчеркнул, что в настоящий момент государственная власть делает все возможное, чтобы предупредить коррупционные деяния.

«Норма, которая сейчас реализуется, направлена на мощную превенцию: чтобы вступать в коррупционный сговор было не просто опасно, но и невыгодно», — пояснил Анатолий Выборный.

Депутат Государственной думы РФ убежден, что та политика, которая проводится сейчас в рамках антикоррупционной деятельности, проводится с единственной целью — сделать государственную службу элитарным видом деятельности. По мнению народного избранника, тогда за такую работу люди будут держаться и не заниматься коррупцией.