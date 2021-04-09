Посетителей «Невского центра» эвакуировали после сообщения о «минировании»

Санкт-Петербург, 9 апреля. Торговый комплекс «Невский центр» временно закрыли из-за анонимного электронного письма с угрозой «взрыва». Всех посетителей и персонал эвакуировали из здания.

Прибывшие на место правоохранители перекрыли территорию. После проверки помещений ТК вернулся к работе. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, полицейские выясняют, кто может стоять за «минированием» торгового центра в Петербурге.

Несколько самолетов не смогли вылететь из аэропорта Пулково после заявлений о «бомбе», сообщал сайт 360tv.ru. Анонимы, как выяснилось, «заминировали» несколько лайнеров и взлетно-посадочных полос.