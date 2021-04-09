Автомобиль «ВАЗ» сгорел в Курортном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 9 апреля. Автомобиль «ВАЗ» загорелся в Курортном районе Северной столицы. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел днем у дома на Дубковском шоссе. Огонь уничтожил все сгораемые части отечественного автомобиля. Спасатели потушили возгорание через девять минут после вызова.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. В тушении были задействованы пять сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Пожарные дознаватели устанавливают причину произошедшего.

Еще одна машина сгорела рано утром в Петербурге. В автомобиле Ford выгорел отсек двигателя, пострадала рядом припаркованная иномарка.