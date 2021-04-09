Петербуржец попал в больницу после падения штукатурки с дома

Санкт-Петербург, 9 апреля. В доме №106 на Невском проспекте упало три погонных метра штукатурки из-под козырька дома. В момент падения внизу проходил мужчина, на которого обрушилась часть материала.

Как стало известно ФАН, на место вызвали спасателей. Они оградили опасную территорию. Пострадавшего мужчину 1995 года рождения увезли в Мариинскую больницу. О его травмах пока информации нет.

Представители ЖКС начали разгребать рухнувшую штукатурку. Специалисты новых опасных участков не обнаружили, поэтому угрозы повторного обрушения нет.