Петербурженка помогла правоохранителям накрыть бордель во Фрунзенском районе

Санкт-Петербург, 9 апреля. Полицейские задержали женщину, которая организовала бордель в своей квартире и оказывала услуги сексуального характера другим гражданам за вознаграждения.

Стражи порядка узнали о существовании притона в одном из домов на улице Белы Куна от местного жителя. Он позвонил в полицию и рассказал правоохранителям о том, что некая женщина, живущая с ним по соседству, занимается проституцией. Она якобы организовала у себя в квартире бордель, где оказывает услуги сексуального характера клиентам.

В ходе организованной проверки полицейские установили факт нарушения закона и задержали хозяйку борделя, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. На данный момент решается вопрос о возбуждении против нее уголовного дела.

В Москве местные полицейские ликвидировали бордель, который действовал под видом массажного салона, сообщал ФАН. Организаторы и секс-работницы заведения были задержаны. В скором времени они предстанут перед судом.