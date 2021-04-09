Огнеборцы потушили иномарку в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 9 апреля. Иномарка загорелась в Кировском районе Петербурга. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Возгорание произошло у дома по проспекту Стачек. В автомобиле Chevrolet загорелся моторный отсек. Пожарные справились с огнем за 25 минут. В тушении были задействованы пять сотрудников МЧС и одна единица спецтехники.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Пожарным дознавателям предстоит выяснить причину и все обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошел на улице Десантников в Петербурге. Загорелась иномарка Ford, огонь задел рядом припаркованную машину Cherry. Пожар локализовали за 15 минут.